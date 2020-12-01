Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей на 2,5 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 27 ноября по 3 декабря были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, почти на 2,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"В бюджет Республики мерами прокурорского реагирования возмещено свыше 700 тысяч рублей, в сумме более 1 миллиона рублей уплачена задолженность по уплате единого социального взноса. Погашена задолженность по заработной плате на сумму более 600 тысяч рублей и в сумме около 200 тысяч рублей уплачена задолженность за потребленные энергоносители", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате принятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

04 декабря — Луганск