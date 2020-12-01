Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей

"Ничего нового в заявлениях PST о "российских угрозах" нефтегазовому сектору нет – одни общие рассуждения. Спецслужба не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения Норвегии, поиском врагов там, где их нет", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook.

Фото: © Hartmut Schmidt/imageBROKER.com / globallookpress.comНорвежская спецслужба не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения и поиском врагов там, где их нет, заявили в посольстве РФ в Осло, комментируя сообщения Полицейской служба безопасности (PST) Норвегии о "российских угрозах" нефтегазовому сектору, передает РИА Новости.вЃЈРанее PST выпустила отчет, в котором высказала версию о том, что спецслужбы России и Китая собирают сведения о нефтяном секторе королевства.вЃЈвЃЈВ дипмиссии считают, что вместо демонизации России Осло следовало бы подумать о налаживании предметного сотрудничества с российскими компетентными органами в интересах обеспечения реальной безопасности граждан (в том числе в сфере кибербезопасности), а также выправлении атмосферы двусторонних отношений.вЃЈ"Соответствующие российские предложения поступают в PST и МИД Норвегии регулярно, ответ – за норвежской стороной", - добавили в посольстве.