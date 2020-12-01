Двое военнослужащих ДНР погибли утром в результате минометных ударов со стороны ВСУ

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения, несовместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Двое военнослужащих НМ ДНР погибли сегодня в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины на юге Республики. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции, передает ДАН.Сегодня утром армия Киева обстреляла окрестности села Ленинское в Новоазовском районе из 120-миллиметровых минометов. По данным УНМ, огонь открыли боевики из украинской 36-й бригады морской пехоты.Уточняется, что украинские военные корректировали огонь с беспилотника, который был впоследствии уничтожен силами Народной милиции. Также была подавлена огневая активность противника. Потери на украинской стороне уточняются.