Суд приговорил свердловчанина, расстрелявшего знакомого, к 14 годам лишения свободы

Военный суд ЛНР приговорил свердловчанина, застрелившего знакомого шестью выстрелами, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики.

В ведомстве рассказали, что пьяный свердловчанин в ходе ссоры с потерпевшим "на почве личных неприязненных отношений произвел шесть выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия", в результате полученных ранений последний скончался.

В ходе предварительного и судебного следствия осужденный свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

В пресс-службе рассказали, что, учитывая позицию государственного обвинителя, которым выступило управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры, "(Военный) суд признал подсудимого виновным в совершении данного преступления, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы".

В ведомстве добавили, что приговор суда вступил в законную силу и осужденный отбывает назначенное наказание.

04 декабря — Луганск