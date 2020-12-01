Суд приговорил свердловчанина, расстрелявшего знакомого, к 14 годам лишения свободы
Военный суд ЛНР приговорил свердловчанина, застрелившего знакомого шестью выстрелами, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики.
В ведомстве рассказали, что пьяный свердловчанин в ходе ссоры с потерпевшим "на почве личных неприязненных отношений произвел шесть выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия", в результате полученных ранений последний скончался.
В ходе предварительного и судебного следствия осужденный свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.
В пресс-службе рассказали, что, учитывая позицию государственного обвинителя, которым выступило управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры, "(Военный) суд признал подсудимого виновным в совершении данного преступления, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы".
В ведомстве добавили, что приговор суда вступил в законную силу и осужденный отбывает назначенное наказание.
04 декабря — Луганск
В ведомстве рассказали, что пьяный свердловчанин в ходе ссоры с потерпевшим "на почве личных неприязненных отношений произвел шесть выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия", в результате полученных ранений последний скончался.
В ходе предварительного и судебного следствия осужденный свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.
В пресс-службе рассказали, что, учитывая позицию государственного обвинителя, которым выступило управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры, "(Военный) суд признал подсудимого виновным в совершении данного преступления, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы".
В ведомстве добавили, что приговор суда вступил в законную силу и осужденный отбывает назначенное наказание.
04 декабря — Луганск
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