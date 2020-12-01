Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 5 декабря

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 5 декабря. Об этом сообщили в финучреждении.

"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 5 декабря 2020 года, будут работать 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу – с 08:30 до 16:00", - говорится в сообщении.

Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 5 декабря 2020 года:

Дежурные отделения по Луганску:

- ул. Шелкового, 1;

- кв. Гагарина, 3а;

- кв. Героев Сталинграда ,9а;

- ул. Веселогоровская, 7.

Дежурные отделения на территории Республики:

- Алчевск, ул. Фрунзе, 40;

- Антрацит, ул. Петровского, 9;

- Брянка, микрорайона "Тополь", 11а;

- Краснодон, Микроцентр, 18;

- Красный Луч, ул. Ленина, 50;

- Лутугино, ул. Крупской, 22;

- Перевальск, ул. Ленина, 39а;

- Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а/1;

- Свердловск, ул. Энгельса, 32;

- Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;

- Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а;

- Славяносербск, ул. Ленина, 68;

- Первомайск, ул. Макушкина, 1а.

Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:

- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

- прием всех видов коммунальных платежей.

04 декабря — Луганск