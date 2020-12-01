Прокуратура Красного Луча способствовала погашению предприятием более 500 тыс. руб. долга

Прокуратура Красного Луча приняла меры реагирования, в результате которых одно из коммунальных предприятий города погасило более 500 тыс. руб. долга по зарплате и налогам. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что нарушения законодательства были выявлены в ходе проверки, после чего в адрес руководителя предприятия был внесен документ прокурорского реагирования.

"По результатам рассмотрения (документа) предприятием погашена задолженность по заработной плате в сумме более 346 тысяч рублей, а также задолженность по уплате единого социального взноса в сумме более 135 тысяч рублей и подоходному налогу в сумме более 54 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

04 декабря — Луганск