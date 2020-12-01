В Луганске за сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения COVID-19
Луганские медики зарегистрировали 1824 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 4 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 1824», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1587 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 11:08 144
«Всего по состоянию на 09:00 4 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 1824», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1587 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 11:08 144
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