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В Рубежном на скользкой дороге столкнулись три автомобиля

robot Сегодня, 11:4516Новости
В Рубежном на скользкой дороге столкнулись три автомобиля
Несоблюдение безопасной скорости и дистанции остаются одними из самых распространенных причин ДТП, — сообщают в Патрульной полиции Луганщины.

Так, вчера, около 7:00 на ул. Восточная в Рубежном водитель Daewoo Nubira ни выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с Ford Escort, который, в свою очередь, продолжил движение и столкнулся с остановившимся впереди Hyunday Accent.

Протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) патрульные составили в отношении водителя Daewoo, решение по которому будет принимать суд. Новости Региона - Сегодня, 10:53 168

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