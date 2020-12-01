Специалисты "Луганскводы" за неделю заменили почти 600 м водопроводных труб

Специалисты государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода" за неделю заменили 556 м водопроводных труб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"За текущую неделю заменено 556 погонных метров трубы", - говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия выполняли замену участков водоводов в Красном Луче, Ровеньках, Стаханове, Луганске, Первомайске и Лутугино.

Кроме того, за неделю на сетях водоснабжения устранены 332 повреждения и 742 засора.

Также специалисты предприятия за отчетный период отобрали 259 проб для анализа качества воды, отклонений по бактериологическим показателям выявлено не было.

"Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянку, Ровеньки, Антрацит, Красный Луч. Всего ходок по подвозу воды – 78, суммарный объем доставленной воды – 405 кубических метров", - сообщила пресс-служба.

В 2019 году "Лугансквода" в рамках госпрограммы заменила в регионах ЛНР почти пять км водоводов. Годом ранее специалисты предприятия заменили в Луганске 24,3 км водоводов, а в городах и районах Республики – более 12 км.

04 декабря — Луганск