В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом

Фото: ReutersЗа сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈвЃЈНакануне было 28 145 случаев. Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У 19,7 процента нет симптомов.вЃЈвЃЈБольше всего новых пациентов в Москве (6868, на 882 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).вЃЈвЃЈЗа все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Скончались более 42 тысяч и человек, поправились почти 1,9 миллиона.