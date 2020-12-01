«Горсвет» за сутки восстановил освещение на 13 улицах Луганска
Сотрудники городского коммунального предприятия (ГКП) электросетей наружного освещения «Горсвет» за прошедшие сутки осуществили работы по 12 заявкам жителей Луганска. Об этом сообщили на предприятии.
«Была проведена замена ламп по адресам: улица 9-я Линия — 4 штуки, улица Стаханова — 3 штуки, улица Советская — 9 штук, улица Пятеркина — 6 штук, улица Щербакова — 9 штук, улица Фестивальная — 2 штуки, квартал Молодежный — 3 штуки, улица Карпинского — 5 штук, переулок Зенитный — 6 штук, улица Перекопская — 5 штук», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что специалисты также произвели ликвидацию повреждений и обрывов по адресам: проезд Лесной, улица Урицкого, улица Ленина, улица Широкая, улица Мадридская, улица Успенская, улица Тургенева, улица Спортивная, улица Комсомольская, улица Первомайская, улица Щербакова, улица Чайкиной, улица Спортивная.
«Произведена ликвидация 14 повреждений, коротких замыканий и обрывов по 13 улицам города. Выполнено 12 заявок», — добавили в ГКП.
Напомним, «Горсвет» осуществляет работы по распределению электроэнергии и других видов электроснабжения, обеспечивает высококачественную эксплуатацию и своевременный ремонт электросетей наружного освещения города, предоставляет электрическую энергию потребителю с помощью технических средств передачи и распределения.
Предприятие находится по адресу: улица Филатова, 79.
Телефон: 93-40-26.
Удобный город - Сегодня, 12:20 39
«Была проведена замена ламп по адресам: улица 9-я Линия — 4 штуки, улица Стаханова — 3 штуки, улица Советская — 9 штук, улица Пятеркина — 6 штук, улица Щербакова — 9 штук, улица Фестивальная — 2 штуки, квартал Молодежный — 3 штуки, улица Карпинского — 5 штук, переулок Зенитный — 6 штук, улица Перекопская — 5 штук», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что специалисты также произвели ликвидацию повреждений и обрывов по адресам: проезд Лесной, улица Урицкого, улица Ленина, улица Широкая, улица Мадридская, улица Успенская, улица Тургенева, улица Спортивная, улица Комсомольская, улица Первомайская, улица Щербакова, улица Чайкиной, улица Спортивная.
«Произведена ликвидация 14 повреждений, коротких замыканий и обрывов по 13 улицам города. Выполнено 12 заявок», — добавили в ГКП.
Напомним, «Горсвет» осуществляет работы по распределению электроэнергии и других видов электроснабжения, обеспечивает высококачественную эксплуатацию и своевременный ремонт электросетей наружного освещения города, предоставляет электрическую энергию потребителю с помощью технических средств передачи и распределения.
Предприятие находится по адресу: улица Филатова, 79.
Телефон: 93-40-26.
Удобный город - Сегодня, 12:20 39
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