Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины
Трое неизвестных с оружием попытались перейти границу России со стороны Украины. При перестрелке с пограничниками один человек погиб и двое скрылись, сообщили в Федеральной службе безопасности, передает RT.
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«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Россию тремя вооружёнными неизвестными», — сообщили в ФСБ.
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При попытке задержания нарушители «оказали вооружённое сопротивление».
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Ответным огнём один из нарушителей был смертельно ранен, а двое скрылись на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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