Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию", - цитирует Дещицу агентство "Укринформ".

Фото: РИА НовостиПосольство Украины в Польше направило ноту польскому министерству иностранных дел из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России, заявил в пятницу украинский посол Андрей Дещица, передает РИА Новости.вЃЈРанее украинские СМИ сообщили, что в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 год под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности к РФ.вЃЈКак сообщил Дещица, посольство сначала обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение удалило надписи в электронной версии календаря. Посольство направило еще одно письмо в религиозное объединение с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине.вЃЈвЃЈПо его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством.