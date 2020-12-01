Еще один магазин «Матрешка» откроют в Луганске



По словам организаторов, новый магазин будет работать в режиме «Матрешка-дискаунтер» - покупателей ждут низкие цены при широком ассортименте товаров.

Торжественная церемония открытия начнется в 12.00 по адресу: квартал Заречный, 13. Удобный город - Сегодня, 14:08 188 Администрация сети супермаркетов «Матрешка» в субботу, 5 декабря, приглашает жителей и гостей Луганска на торжественное открытие нового магазина в квартале Заречный.По словам организаторов, новый магазин будет работать в режиме- покупателей ждут низкие цены при широком ассортименте товаров.Торжественная церемония открытия начнется впо адресу:Удобный город - Сегодня, 14:08 188

Метки: {keywords}