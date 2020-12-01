Только 15% контрактников из зоны "ООС" согласились пойти в военные вузы – Народная милиция

Только 50 из 440 военнослужащих ВСУ, проходивших службу по контракту в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), согласились пройти обучение в военных вузах Украины. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он рассказал, что командование сухопутных войск Украины провело анализ выполнения плана отбора военнослужащих-контрактников из состава 80-й, 92-й и 30-й бригад для обучения в высших военных учебных заведениях.

"До конца декабря планировалось подобрать 440 кандидатов для поступления с обязательным условием – наличие у них опыта участия в "ООС". Однако эти планы на настоящее время выполнены только на 15%: всего 50 боевиков согласились с предложением повысить уровень своего военного образования, что фактически срывает проведение в сухопутных войсках вступительной кампании в военные вузы", - проинформировал Лещенко.

Он отметил, что "единственным выходом из сложившейся ситуации, который нашли для себя военачальники Украины (для восполнения дефицита кадров командующего состава в зоне проведения "ООС"), стала отправка сержантов на двухмесячные курсы повышения квалификации, после окончания которых младшие командиры в принудительном порядке занимают должности командиров взводов и заместителей командиров рот".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 декабря — Луганск