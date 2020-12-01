Почти 100 бойцов ВСУ из состава ОТГ "Север" заболели COVID-19 за неделю – Народная милиция

Почти 100 военнослужащих ВСУ из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" заболели коронавирусом за неделю. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"По данным нашего источника в штабе "ООС", за прошедшую неделю в ОТГ "Север" зарегистрировано 99 случаев заболевания военнослужащих ВСУ коронавирусной инфекцией, из них в 80-й бригаде - 40, в 92-й бригаде – 29, в 59-й бригаде – 13, в 14-й бригаде – 17 случаев", - рассказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 63,9 млн, из них более 1,4 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1824 случая заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 декабря — Луганск