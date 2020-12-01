Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 10 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили 10 военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"По данным нашей разведки, только за период с 28 ноября по 4 декабря 2020 года в соединениях и частях ОТГ "Север" небоевые потери составили 10 человек: 3 боевика погибли, 7 получили ранения", - рассказал он.

27 ноября военнослужащий ВСУ, не получив отпуск, чтобы проведать заболевшую мать, застрелился, узнав о ее смерти. 28 ноября киевский силовик лишился кисти руки в результате взрыва самодельного устройства при переоборудовании беспилотного летательного аппарата под ударный. 30 ноября два бойца ВСУ получили ранения из-за неумелого обращения с гранатой. Два военнослужащих ВСУ погибли, еще четверо получили ранения при подрыве грузовика на минном поле в районе поселка городского типа Луганское.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 декабря — Луганск