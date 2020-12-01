Киевские силовики обстреляли позиции ЛНР в районе Калиновки – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе села Калиновка. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

Там отметили, что "несмотря на действие дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня в зоне проведения "ООС" (так называемой операции объединенных сил), отдельные украинские командиры открыто игнорируют приказы вышестоящего руководства, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку".

"В нарушение второго пункта дополнительных мер контроля режима прекращения огня боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ с направления

населенного пункта Луганское совершили огневую провокацию из стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Калиновка", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что "в рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте".

"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавили в пресс-службе.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 декабря — Луганск