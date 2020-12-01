Раскрыты подробности деятельности подозреваемого в госизмене ученого

"Может быть использована для обеспечения работы комбинированной турбопрямоточной силовой установки, имеющей в своем составе турбореактивную и прямоточную группу двигателей, во всем полетном диапазоне чисел Маха от взлетно-посадочных до гиперзвуковых скоростей полета", — говорится в описании.

Фото: © ЦАГИЗадержанный по подозрению в госизмене ученый Анатолий Губанов вместе с коллегами выполнял работы в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), следует из описания полезной модели к патенту, опубликованному на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, передает РИА Новости.вЃЈФПИ создан в 2012 году по аналогии с американским агентством DARPA, которое отвечает за продвижение инноваций в Вооруженные силы США.Анатолий Александрович Губанов значится одним из авторов работы "Воздухозаборное устройство с изменяемой геометрией для многорежимной комбинированной турбопрямоточной силовой установки". Обладатель патента — ФПИ.вЃЈАвторами разработана полезная модель в области летательной техники, точнее аэродинамики воздухозаборных устройств.вЃЈвЃЈСогласно описанию, речь идет об устройстве, которое в зависимости от режима полета переключает воздухозаборное устройство на режим работы с турбореактивным двигателем или прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Последний тип двигателя не работает на низких скоростях полета, но используется на сверхзвуковых летательных аппаратах и может быть использован на гиперзвуковых аппаратах.Право использования патента с января 2020 года на трехлетний период предоставлено Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ), где работает Губанов.вЃЈО заключении Губанова под стражу РИА Новости накануне сообщили в Лефортовском суде Москвы. Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы — другая организация.Всего, согласно данным с сайта elibrary, за Губановым числятся 119 научных работ на русском и английском языках по тематике сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов.