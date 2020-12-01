На грани дефолта

Уже на протяжении нескольких лет в конце отчетного года в украинском обществе возникает определенная интрига, суть которой носит сугубо экономический характер. Дефолт. Быть или не быть? Анализ исполнения бюджета года уходящего и прогнозы по исполнению бюджета будущего периода навевают на жителей Украины некую тоску, которая порой даже переходит в откровенную панику. Дефолт – понятие само по себе не сложное, и практически каждый мало-мальски грамотный гражданин прекрасно понимает, какие лично его ожидают последствия в том случае, если действующая власть решит спустить и без того печальную экономическую ситуацию на тормозах. Девальвация, гиперинфляция – данные понятия откровенно режут ухо простому обывателю, но однозначно намекают на что-то нехорошее, заставляя людей задуматься даже не о ближайшем будущем, а о банальном выживании.Так чего ждать простым украинцам в наступающем 2021 году? Отправится ли гривна в очередное безумное пике, вызванное не только эпидемиологическими ограничениями, но и неграмотной внутренней и внешней политикой, или все же закрепится на определенном уровне, обеспечив экономике некую стабильность хотя бы на следующий отчетный период?«Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такой сценарий, а полагался на команду наших переговорщиков и ждал позитивных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by», - такое мнение на днях высказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Разумеется, речь идет о миссии МВФ и министре финансов Украины, которому поручили провести сложные переговоры и убедить «западных партнеров» в том, что деньги все же нужно выделить, ибо других источников для существования у этого государства просто нет.В отличие от депутата Верховной рады, который по роду своей деятельности просто обязан верить в лучшее, ибо именно для этого простые украинцы делегировали ему свои полномочия по управлению государством, финансовые аналитики настроены не столь оптимистично.Некоторые из них полагают, что в последнее время страна постоянно находится на грани дефолта, а некоторые заявляют, что риски дефолта есть при стечении неблагоприятных обстоятельств экономического и политического характера. В любом случае, ситуация довольно критическая, и все сходятся во мнении, что единственный шанс не обвалить национальную экономику окончательно заключается в возобновлении сотрудничества с МВФ, который временно свернул свои программы после того как правительство Украины начало плавно отказываться от мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией.Представители МВФ, мягко говоря, были удручены откатом в антикоррупционной политике, в частности, отменой Конституционным судом электронного декларирования доходов чиновниками. Если прогресса в этом направлении не достигнут, то МВФ приостановит финансирование, что будет означать прекращение программ взаимодействия с другими кредиторами. Речь идет о деньгах Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, макроэкономической помощи ЕС, кредитах под гарантию США, то есть, о сумме порядка $10 млрд, которые нужны украинской экономике как воздух.Наверное, стоит согласиться с теми экспертами, которые заявляют о печальном состоянии украинской экономики, но при этом считают, что в ближайшее время стране все же не грозит дефолт, если правительство не спровоцирует глубокий экономический и политический кризис в «ручном режиме». Учитывая тот фактор, что единственная надежда на поддержание украинской экономики на плаву заключается в восстановлении сотрудничества по линии МВФ, который уже озвучил условия, выполнение которых автоматически запустит возобновление на время приостановленных программ, украинское правительство в очередной раз прогнется и начнет новый «крестовый поход» на коррупционеров и казнокрадов. В противном случае Украина будет отброшена в развитии на 5-10 лет назад, дефолт «добьет» экономику, не давая ей возможности привлекать внешнее кредитование на долгие годы. Последствием этого станет гиперинфляция, глубокая девальвация и падение доходов населения. Эксперты также не исключают, что при развитии подобного сценария возможны социальные волнения и политический кризис.Отодвинуть неизбежное, конечно можно, можно набрать еще займов и кредитов, сделав так, что большая часть национального бюджета будет уходить на обслуживание задолженности, но что дальше? Сегодня мы видим, как европейские и американские финансовые институты, которые неразрывно связаны с институтами политическими, буквально накинули на «шею» Украине финансовую удавку, которая позволяет в любой момент воздействовать на действующую в стране власть абсолютно мягко, не прибегая к ультиматумам и угрозам. Достаточно просто перекрыть финансовый поток, и украинские чиновники, откровенно опасающиеся нового Майдана, который многие из них проведут в мусорных баках, сразу начнут реализовывать те реформы, которые им «посоветует» МВФ. Более чем удобная ситуация, которая располагает к тому, чтобы Украину постоянно держали на грани дефолта, искусственно не давая переступить ту черту, за которой начинается полный хаос. Ну, а у населения Украины выбор не богатый – либо дефолт, либо реформы от МВФ. Тут сразу и не поймешь, что для страны более губительно…Алексей Зотье