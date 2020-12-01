На Украине прокомментировали сообщения о стрельбе на границе с Россией

"Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей России. Кроме того, российская сторона до этого срочно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает соседняя сторона, где могло произойти нарушение границы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Фото: ReutersГоспогранслужба Украины заявила в пятницу, что пограничники не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей РФ, передает РИА Новости.вЃЈРанее ФСБ РФ сообщала, что трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины в ночь на пятницу, произошла перестрелка - один из нападавших убит, двое бежали.вЃЈвЃЈТакже отмечается, что украинская сторона инициировала встречу для выяснения обстоятельств данного инцидента. "Инициирована погранично-представительная встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона", - уточнили в ведомстве.