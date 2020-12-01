Медведев поручил переоснастить КПП для предотвращения завоза инфекций

«Ещё один важный вопрос — это миграционные потоки в рамках границ России со странами СНГ. Здесь тоже надо думать над дополнительным обустройством оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний», — цитирует Медведева РИА Новости.

Фото: РИА НовостиЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору до конца марта 2021 года разработать регламенты для дополнительного оборудования пунктов пропуска на границе России, чтобы предотвратить риски завоза опасных инфекций. Об это он сказал на совещании по дополнительным мерам обустройства государственной границы, включая пункты пропуска, передает RT.вЃЈвЃЈОн поручил Роспотребнадзору разработать соответствующие предложения до конца марта 2021 года и представить на утверждение правительства.