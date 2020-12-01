Почти половина из пенсионеров — переселенцев не могут забрать свои перевыпущенные карты в «Ощадбанке»



Она уточнила, что на сегодня в Донецкой области — 280 тысяч пенсионеров-внутренне перемещенных лиц.

«Конечно, все средства на счета пенсионеров-ВПЛ банком начисляются в полном объеме и вовремя. Но на сегодня более 100 тысяч карточных счетов также находятся в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области и ожидают обращения своих собственников, пенсионеров-ВПЛ», — отметила Якивчик.

Начальник управления добавила, что пенсионеры-ВПЛ могут до 1 января 2021 года еще пользоваться прежними просроченными картами дистанционно.

Напомним, 6 октября глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик сообщила, что всего в Донецкой области 274 тысячи пенсионеров со статусом переселенцев, и 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает. Новости Украины - Сегодня, 15:00 327 В отделениях «Ощадбанка» Донецкой области остаются не полученными более 100 тысяч перевыпущенных платежных карт пенсионеров — внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передают «Донецкие новости«.Она уточнила, что на сегодня в Донецкой области — 280 тысяч пенсионеров-внутренне перемещенных лиц.«Конечно, все средства на счета пенсионеров-ВПЛ банком начисляются в полном объеме и вовремя. Но на сегодня более 100 тысяч карточных счетов также находятся в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области и ожидают обращения своих собственников, пенсионеров-ВПЛ», — отметила Якивчик.Начальник управления добавила, что пенсионеры-ВПЛ могут до 1 января 2021 года еще пользоваться прежними просроченными картами дистанционно.Напомним, 6 октября глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик сообщила, что всего в Донецкой области 274 тысячи пенсионеров со статусом переселенцев, и 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает. Новости Украины - Сегодня, 15:00 327

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