ОД "Мир Луганщине" накануне Дня добровольцев наградило луганских волонтеров (ФОТО)

Награждение активистов волонтерских организаций Луганска, посвященное Международному дню добровольцев, состоялось в здании республиканского исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Грамоты, сертификаты и памятные подарки волонтерам вручил депутат Народного Совета ЛНР от ОД Дмитрий Кукарский."Хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы думаете не только о себе, но и о людях, которые не могут без посторонней помощи. Желаю вам крепкого здоровья, потому что, когда человек здоров, ему хочется что-то делать, помогать, хочется жить, радовать других людей", - сказал парламентарий.Координатор проекта "Волонтер" ОД Антонина Машкова напомнила, что в течение года активисты проявили себя в разных направлениях волонтерства."Конечно, самое масштабное мероприятие – это акция "Рука помощи", в рамках которой мы помогаем людям, находящимся на самоизоляции, и людям, которые по разным причинам не могут выйти из дома. Но мы попробовали в этом году и новое для нас направление – это событийное волонтерство, когда наши активисты помогали на мероприятиях, организованных Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР. Это были значимые для нашего города мероприятия и хорошая возможность для нас реализовываться в этой сфере", - рассказала Машкова.Координатор поблагодарила активистов за участие в акции "Рука помощи", отметив, что к настоящему времени волонтеры обработали 2048 обращений жителей Республики."Если ситуация была напряженной, то привлекалось больше волонтеров, было несколько выездов в день. Это довольно-таки тяжело. Потому что есть люди, работа с которыми требует достаточно много времени", - рассказала Машкова.Она добавила, что в январе с участием волонтеров состоится конференция, в рамках которой планируется обсудить новые направления работы."Очень приятно, что представители ОД "Мир Луганщине" поздравили нас, вручили подарки. Это подтверждает, что труд волонтеров в нашей Республике уважают и поощряют", - сказал участник студенческой волонтерской организации "Доброта спасет мир" Луганского государственного университета имели Владимира Даля Ярослав Емельченко.Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (День волонтера), отмечаемый 5 декабря, был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его целью является напоминание о важности добровольного безвозмездного труда.04 декабря — Луганск