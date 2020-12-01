Посольство проверяет информацию о задержании журналистов НТВ в Турции

«Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов», — заявили в МИД.

Фото: ReutersПосольство России в связи с появлением информации о задержании двух сотрудников телеканала НТВ в Турции находится в контакте с турецкими властями и пытается установить местонахождение журналистов.Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в своём Twitter, передает RT.вЃЈвЃЈВо внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на оперативное содействие турецкой стороны.вЃЈРанее телеканал НТВ сообщил, что в пригороде Стамбула задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин.По данным телеканала, они перестали выходить на связь.