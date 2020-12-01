В ноябре, половина от всех ДТП произошли в Луганске, пострадали 48 человек



«За последний месяц на территории ЛНР произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, из них 45 с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и 67 травмированы», — говорится в сообщении.

В ЦОС уточнили, что около половины ДТП произошли в Луганске, в них пострадали 48 человек.

«Наибольшее количество аварий произошло в результате столкновения транспортных средств по причине наезда на препятствие, а также наездов на пешеходов», — отметили в ведомстве.

Происшествия - Сегодня, 17:00 6 Три человека погибли, 67 получили травмы в ДТП, произошедших в ноябре на территории региона. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД.«За последний месяц на территории ЛНР произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, из них 45 с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и 67 травмированы», — говорится в сообщении.В ЦОС уточнили, что около половины ДТП произошли в Луганске, в них пострадали 48 человек.«Наибольшее количество аварий произошло в результате столкновения транспортных средств по причине наезда на препятствие, а также наездов на пешеходов», — отметили в ведомстве.Происшествия - Сегодня, 17:00 6

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