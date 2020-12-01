Сегодня православный праздник: Введение во храм Пресвятой Богородицы
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ | ПЯТНИЦА,
4 ДЕКАБРЯ.
? День празднования Введения во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители, сдержав свое обещание, привели ее в Иерусалимский храм.
Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников.
В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней, по которым младенец Мария не могла бы Сама взойти.
Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро, преодолев остальные ступени, взошла на верхнюю.
Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
Тропарь праздника
глас 4
Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, смотрения// Зиждителева исполнение.
Кондак праздника
глас 4
Пречистый храм Спасов,/ многоценный чертог и Дева,/ священное сокровище славы Божия,/ днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи,/ Яже в Дусе Божественном,/ Юже воспевают Ангели Божии:// Сия есть селение Небесное.
Величание
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отроковице,/ и чтим еже в храм Господень// вхождение Твое.
Культура - Сегодня, 16:27 93
4 ДЕКАБРЯ.
? День празднования Введения во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители, сдержав свое обещание, привели ее в Иерусалимский храм.
Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников.
В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней, по которым младенец Мария не могла бы Сама взойти.
Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро, преодолев остальные ступени, взошла на верхнюю.
Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
Тропарь праздника
глас 4
Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, смотрения// Зиждителева исполнение.
Кондак праздника
глас 4
Пречистый храм Спасов,/ многоценный чертог и Дева,/ священное сокровище славы Божия,/ днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи,/ Яже в Дусе Божественном,/ Юже воспевают Ангели Божии:// Сия есть селение Небесное.
Величание
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отроковице,/ и чтим еже в храм Господень// вхождение Твое.
Культура - Сегодня, 16:27 93
Метки: {keywords}