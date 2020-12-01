Прокуратура способствовала погашению предприятиями 360 тыс. руб. долга за электроэнергию

Прокуратура Ленинского района Луганска приняла меры реагирования, в результате которых ряд предприятий погасили около 360 тыс. руб. долга за потребленную электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Задолженности были выявлены в ходе проверок соблюдения законодательства в топливно-энергетической сфере.

"В адрес руководителей предприятий внесены документы прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых возмещена задолженность за потребленную электроэнергию в сумме около 360 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

04 декабря — Луганск