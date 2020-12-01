Лесхозы планируют реализовать к Новому году 1600 сосен по цене от 400 руб. – Минприроды

Лесоохотничьи хозяйства ЛНР планируют реализовать к новогодним праздникам 1,6 тыс. сосен по цене от 400 руб. за штуку. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

"Для каждого лесоохотничьего предприятия утверждены объемы продажи новогодней сосны. Так, в 2020 году запланировано реализовать около 1 600 деревьев. В этом году средняя цена в лесоохотничьих предприятиях за одну новогоднюю елку будет составлять 400 - 650 рублей в зависимости от размера и породы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по цене от 100 до 250 руб. будут реализовываться новогодние елочные комплекты (хвойные ветки).

В природоохранном ведомстве отметили, что у предпринимателей, реализующих новогодние деревья, в обязательном порядке должны быть документы, подтверждающие законность приобретения товара: ели должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.

"Приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР утвержден План мероприятий по охране лесных насаждений хвойных пород в предновогодний период 2020 года. На основании этого плана работниками Минприроды ЛНР и подведомственных предприятий проводится ряд совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконной порубки молодых деревьев хвойных пород, в том числе осуществляются рейдовые проверки по пресечению и выявлению нарушений требований природоохранного законодательства", - рассказали в Минприроды.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством Республики за самовольно срубленные хвойные деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Так, за рубку одного хвойного дерева нарушителю придется заплатить штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. и возместить экологический ущерб. Если сумма ущерба составляет более 2 756 рублей, то действия нарушителя влекут уже уголовную ответственность в соответствии со статьей 320 Уголовного кодекса ЛНР "Незаконная рубка лесных насаждений".

В ведомстве призвали жителей и гостей Республики приобретать новогоднюю елочную продукцию в установленных законом местах.

04 декабря — Луганск