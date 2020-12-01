Работодатели с начала года проинформировали о наличии 19,9 тыс. вакансий – Фонд соцстраха

Территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР в январе - ноябре 2020 года располагали информацией о наличии 19,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Об этом сообщили в фонде.

"В январе - ноябре 2020 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 19,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 50,1% от общего количества имеющихся вакансий, 33,2% - вакансии для служащих, 16,7% - профессии, не требующие специальной квалификации", - говорится в сообщении.

В ФССНСБ отметили, что на учете в фонде состояли 19,8 тыс. человек, ищущих работу.

"В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 52,2%, женщины – 47,8%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежь в возрасте до 35 лет", - уточнили в ведомстве.

В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53,3% составляют рабочие, 27% - лица без профессии и 19,7% - служащие.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу", - уточнили в ФССНСБ.

Напомним, в январе - октябре территориальные отделения ФССНСБ ЛНР 2020 года располагали информацией о наличии 18,8 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе.

04 декабря — Луганск