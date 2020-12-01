В Луганске и регионе МВД проводит профилактическую операцию «Елка 2020»
Управление общественной безопасности (УОБ) МВД с целью пресечения правонарушений, связанных с порядком пользования хвойными насаждениями в предновогодний период, предупреждения случаев незаконных вырубок лесных хвойных культур, выявления и пресечения фактов нарушений торговли деревьями хвойных пород с 30 ноября 2020 года по 1 января 2021 года проводит на территории Луганска и региона профилактическую операцию «Елка-2020». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства.
«В рамках указанной операции сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР осуществляются специализированные рейды, направленные на профилактику, выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной вырубкой хвойных лесных насаждений», — говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что согласно статье 8.25 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях (КоАП) незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влекут наложение административного штрафа от одной до ста тысяч российских рублей.
«За незаконную рубку хвойных деревьев статьей 320 УК ЛНР в отдельных случаях предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы до 7 лет», — проинформировали в МВД.
В правоохранительном ведомстве добавили, что согласно статье 14.1 КоАП осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) влечет наложение административного штрафа от 500 до 50 тысяч российских рублей с конфискацией продукции (товара) или без таковой, а согласно статье 20.38 — торговля с рук и предоставление услуг населению в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа от 500 до 10 тысяч российских рублей с конфискацией предметов торговли или без таковой. Школа выживания - Сегодня, 13:53 247
«В рамках указанной операции сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР осуществляются специализированные рейды, направленные на профилактику, выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной вырубкой хвойных лесных насаждений», — говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что согласно статье 8.25 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях (КоАП) незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влекут наложение административного штрафа от одной до ста тысяч российских рублей.
«За незаконную рубку хвойных деревьев статьей 320 УК ЛНР в отдельных случаях предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы до 7 лет», — проинформировали в МВД.
В правоохранительном ведомстве добавили, что согласно статье 14.1 КоАП осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) влечет наложение административного штрафа от 500 до 50 тысяч российских рублей с конфискацией продукции (товара) или без таковой, а согласно статье 20.38 — торговля с рук и предоставление услуг населению в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа от 500 до 10 тысяч российских рублей с конфискацией предметов торговли или без таковой. Школа выживания - Сегодня, 13:53 247
Метки: {keywords}