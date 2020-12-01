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В Москве завели дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19

root Сегодня, 18:000Новости
В Москве завели дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19
Фото: © Мария Семенова / РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта поддельных медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает RT.
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По её словам, был изучен материал проверки об отказе в возбуждении дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже через интернет справок об отсутствии коронавируса без реального прохождения медосмотра.
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«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено», — цитирует Нефедову ТАСС.

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