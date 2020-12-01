Власти Краснодонщины поздравили волонтеров акции "Рука помощи" с Днем добровольцев (ФОТО)

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района, председатель территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Сергей Козенко поздравил волонтеров акции "Рука помощи" с Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. Об этом сообщили в горрайонной администрации."4 декабря, накануне Международного дня добровольцев, в Краснодоне прошло чествование волонтеров акции "Рука помощи" из числа активистов территориального отделения ОД " Мир Луганщине", – говорится в сообщении.Козенко поздравил волонтеров с наступающим праздником и поблагодарил за помощь, которую они оказывают людям, находящимся на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции."Забота о ближнем, готовность прийти на помощь, служение обществу – в душе и характере нашего народа. Вас объединяет общая цель – нести добро людям. Вы помогаете им по зову сердца и оказываете поддержку всем, кто в ней нуждается. Спасибо вам за ваше бескорыстие, милосердие и гражданское участие", – сказал глава горрайадминистрации.Он вручил наиболее активным волонтерам благодарности Краснодонского теротделения ОД "Мир Луганщине" и памятные подарки.В горрайонной администрации отметили, что среди краснодонских волонтеров немало социальных работников, активистов проектов ОД "Мир Луганщине", а также депутатов Народного Совета и Молодежного парламента ЛНР."День волонтера – это праздник тех, кто бескорыстно помогает другим. Это возможность лишний раз напомнить, что мир не без добрых людей. Ведь для того, чтобы помочь ближним, не нужно ничего, кроме доброго сердца и желания", – обратилась к собравшимся директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Шавлай.Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (День волонтера), отмечаемый 5 декабря, был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его целью является напоминание о важности добровольного безвозмездного труда.04 декабря — Луганск