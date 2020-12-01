Киевские силовики обстреляли позиции ЛНР в районах Калиновки и Лозового – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районах сел Калиновка и Лозовое. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

"На Дебальцевском направлении в нарушение второго пункта дополнительных мер контроля режима прекращения огня боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск совершили две огневые провокации из станкового противотанкового гранатомета по нашим позициям в районе населенных пунктов Калиновка и Лозовое, выпустив 10 мин", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что "в рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте".

Ранее сегодня киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе Калиновки из стрелкового оружия.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 декабря — Луганск