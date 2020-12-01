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Мэр Луганска наградил победителей второго этапа конкурса "Педагог года Луганщины"

root Сегодня, 19:000Новости
Мэр Луганска наградил победителей второго этапа конкурса "Педагог года Луганщины"
Глава администрации Луганска Манолис Пилавов наградил победителей и призеров второго этапа республиканского конкурса "Педагог года Луганщины". Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Церемония награждения состоялась в администрации Луганска, в финал вышли 11 педагогов столичных учреждений образования.
"Учителем года", а также абсолютным лидером второго этапа республиканского конкурса стала учитель географии специализированной школы № 54 Инна Дейченко, которая отдала любимому делу более 20 лет", – говорится в сообщении.
В номинации "Воспитатель года" лучшей была признана сотрудница яслей-сада № 117 "Ладушки" Елена Ильченко, "Практическим психологом" года стала Ольга Плямина из учебно-реабилитационного центра № 135. В номинации "Педагогический дебют" победу одержала Анастасия Салманова, которая преподает в средней общеобразовательной школе № 38 имени маршала Ворошилова.
Дипломы участников и призеров второго этапа республиканского конкурса "Педагог года Луганщины" финалистам вручили начальник управления образования столичной администрации Валентина Кияшко и директор Луганского информационно-методического центра Ольга Комаровой. Кроме дипломов четверка лучших педагогов столицы Республики получила почетные грамоты и цветы из рук главы администрации Луганска.
"Мы сегодня гордимся вами. Город Луганск, являясь столицей Республики, должен, безусловно, представлять большее количество участников, а самое главное – должен показывать качество знаний, качество профессионального мастерства. И это у вас получается", – обратился Пилавов к финалистам второго этапа конкурса.
Дейченко призвала луганских педагогов в будущем активно участвовать в конкурсе "Педагог года Луганщины".
"Очень часто педагоги, может быть, стесняются, может быть, боятся таких конкурсов. Но я считаю, что не стоит этого бояться, нужно преодолевать, идти вперед и добиваться победы", – сказала она.
Напомним, церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса "Педагог года Луганщины" 5 октября состоялась в здании Федерации профсоюзов ЛНР.
Республиканский конкурс "Педагог года Луганщины" впервые прошел в 2018 году.
12 мая 2018 года тогда еще исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник обратился к представителям законодательной и исполнительной власти Республики, представив пятилетнюю программу развития ЛНР "Наш выбор". В частности, власти Республики планируют повысить среднюю заработную плату педагогов до 10,5 тыс. руб. Также до 2023 года планируется полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения.
04 декабря — Луганск

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