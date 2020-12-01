В Киеве рассказали, когда планируют стать полноценным членом НАТО

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса", - заявила Джапарова в своем видеообращении, которое опубликовано в пятницу на ее странице в Facebook.

Фото: © РИА НовостиУкраина рассчитывает в 2030 году быть членом НАТО, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈПо ее словам, в этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.вЃЈРанее глава минобороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году.вЃЈВерховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.