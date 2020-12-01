Синоптики прогнозируют 5 декабря в ЛНР от 11 до 1 градуса мороза

Температура воздуха в ЛНР 5 декабря будет колебаться от 11 градусов мороза ночью до 1 градуса ниже нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 4 декабря до 21:00 5 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед; ветер восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов мороза, днем – минус 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 3-5 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 декабря метеорологи отмечали в 1931 году – минус 22,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1976 году и составляла плюс 15,1 градуса.

По предварительному прогнозу, 6-7 декабря ожидается ветреная погода, без осадков, температурный фон постепенно понизится на 2-4 градуса.

04 декабря — Луганск