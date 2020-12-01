Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

Фото: © Александр Гальперин / РИА НовостиВладимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.вЃЈНакануне российское правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".вЃЈВ Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.вЃЈАнатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.