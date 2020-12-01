Путин подписал указ о новом назначении Чубайса
Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
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Накануне российское правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".
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В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.
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Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.
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