Сколько будет стоить новогодняя елка для луганчан



«Для каждого лесоохотничьего предприятия утверждены объемы продажи новогодней сосны. Так, в 2020 году запланировано реализовать около 1 600 деревьев. В этом году средняя цена в лесоохотничьих предприятиях за одну новогоднюю елку будет составлять 400 — 650 рублей в зависимости от размера и породы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по цене от 100 до 250 руб. будут реализовываться новогодние елочные комплекты (хвойные ветки).

В природоохранном ведомстве отметили, что у предпринимателей, реализующих новогодние деревья, в обязательном порядке должны быть документы, подтверждающие законность приобретения товара: ели должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.

«Приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности утвержден План мероприятий по охране лесных насаждений хвойных пород в предновогодний период 2020 года. На основании этого плана работниками Минприроды и подведомственных предприятий проводится ряд совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконной порубки молодых деревьев хвойных пород, в том числе осуществляются рейдовые проверки по пресечению и выявлению нарушений требований природоохранного законодательства», — рассказали в Минприроды.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством за самовольно срубленные хвойные деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Так, за рубку одного хвойного дерева нарушителю придется заплатить штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. и возместить экологический ущерб. Если сумма ущерба составляет более 2 756 рублей, то действия нарушителя влекут уже уголовную ответственность в соответствии со статьей 320 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».

В ведомстве призвали жителей Луганска приобретать новогоднюю елочную продукцию в установленных законом местах. Удобный город - Сегодня, 21:43 147 Лесоохотничьи хозяйства Луганска планируют реализовать к новогодним праздникам 1,6 тыс. сосен по цене от 400 руб. за штуку. Об этом сообщили в Минприроде.«Для каждого лесоохотничьего предприятия утверждены объемы продажи новогодней сосны. Так, в 2020 году запланировано реализовать около 1 600 деревьев. В этом году средняя цена в лесоохотничьих предприятиях за одну новогоднюю елку будет составлять 400 — 650 рублей в зависимости от размера и породы», — говорится в сообщении.Кроме того, по цене от 100 до 250 руб. будут реализовываться новогодние елочные комплекты (хвойные ветки).В природоохранном ведомстве отметили, что у предпринимателей, реализующих новогодние деревья, в обязательном порядке должны быть документы, подтверждающие законность приобретения товара: ели должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.«Приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности утвержден План мероприятий по охране лесных насаждений хвойных пород в предновогодний период 2020 года. На основании этого плана работниками Минприроды и подведомственных предприятий проводится ряд совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконной порубки молодых деревьев хвойных пород, в том числе осуществляются рейдовые проверки по пресечению и выявлению нарушений требований природоохранного законодательства», — рассказали в Минприроды.В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством за самовольно срубленные хвойные деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Так, за рубку одного хвойного дерева нарушителю придется заплатить штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. и возместить экологический ущерб. Если сумма ущерба составляет более 2 756 рублей, то действия нарушителя влекут уже уголовную ответственность в соответствии со статьей 320 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».В ведомстве призвали жителей Луганска приобретать новогоднюю елочную продукцию в установленных законом местах. Удобный город - Сегодня, 21:43 147

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