Луганский русский драмтеатр представил премьеру по мистической пьесе Акунина "Инь и Ян" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева представил премьеру спектакля "Инь и Ян (белая версия)" по мотивам пьесы известного российского писателя Бориса Акунина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Режиссером-постановщиком спектакля выступила заслуженная артистка ЛНР, актриса театра Светлана Степкина.Главным действующим лицом спектакля является "интеллектуал, аристократ и эстет" Эраст Фандорин, который ведет расследование преступления в духе классических литературных детективов XIX века. В подмосковной усадьбе покойного миллионера и коллекционера восточных редкостей Сигизмунда Борецкого происходит оглашение его завещания. Наследниками становятся его племянница Инга, которая получает поместье и весь капитал, и племянник Ян – амбициозный студент-медик, который получает лишь старый веер. Приехавший в усадьбу Фандорин разъясняет значимость веера, имеющего две стороны: одну – белую с китайским иероглифом Ян, другую – черную с иероглифом Инь. Если веер повернуть к себе черной стороной и произнести восемь раз заклинание, "то миру станет лучше, а хозяину веера хуже", если же повернуть веер к себе белой стороной, то и эффект будет противоположным. За магическим предметом начинается настоящая охота, жертвами которой становятся несколько человек в доме Борецкого. Фандорин, обладая умением соединить воедино все намеки и улики, находит виновного до приезда полиции.Акунин создает две версии произведения – "черную" и "белую"."Режиссер берет за основу "белую версию" детектива и создает совершенно самостоятельный спектакль, в котором противопоставление японской мистичности и эксцентричности русской души и глубокий психологический смысл обретают единство. Динамичность становится главной чертой драматического действия. Так, одним взмахом японского веера мизансцены ритмично сменяют друг друга, что держит зрительский зал в постоянном напряжении", - отметила руководитель литературно-драматической части театра Ирина Цой.Сценография спектакля, автором которой является народный художник ЛНР Виктор Горбулин, и основана на обращении к японской традиционной культуре, ее визуальной метафоричности, а костюмы, созданные заслуженным работником культуры ЛНР Галиной Диденко, воссоздают атмосферу фандоринской эпохи."Я не хотела выступать мастером-сказочником, чтобы не превратить интересный детектив в сказку или шоу. Мне необходимо, чтобы детектив был легким, но оставался детективом. Спектакль оставляет место фантазии зрителя, им дано решать – это провидение или виртуозный план Фандорина", - рассказала Степкина.Смысл произведения, по ее мнению, заключается в победе светлого начала в вечной борьбе добра и зла, что делает его актуальным для нашего времени."Всегда, где стоит вопрос добра и зла, это обязательно будет актуально. Потому что зло совершается с постоянной регулярностью, и нам, всем людям, нужна надежда на героев с достоинством и благородством. И Фандорин олицетворяет такого благородного русского героя в противовес людям из высших кругов, стремящихся к власти, к деньгам, - пояснила постановщик. - Это вера в тот красивый Русский мир, от которого мы на какое-то время были отдалены".В спектакле заняты актеры тетра Артем Ключка, Владислав Солодилов, Екатерина Сидорова, Алексей Рязанцев, Владислав Кузьминых, Владимир Андриюк, Руслан Махортов, Никита Вакуленко, Светлана Степкина, Роза Молчанова, Сергей Матвиенко, Александр Сазанов.Очередной показ постановки состоитсяЛуганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу:. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:, на сайте театра или в соцсетях учреждения культуры: "Вконтакте", Facebook и Instagram.04 декабря — Луганск