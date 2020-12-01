Курс валют в Луганске 5 ноября
Государственный банк информирует о том, что с 5 декабря 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,2529 рубля
1 ЕВРО
90,2618 рубля
10 украинских гривен
26,2287 рубля.
Напомним, вчера 4 декабря, курс основных валют был такой:
1 доллар США
75,1996 рубля
1 ЕВРО
91,1946 рубля
10 украинских гривен
26,5968 рубля.
Экономика - Сегодня, 06:00 177
1 доллар США
74,2529 рубля
1 ЕВРО
90,2618 рубля
10 украинских гривен
26,2287 рубля.
Напомним, вчера 4 декабря, курс основных валют был такой:
1 доллар США
75,1996 рубля
1 ЕВРО
91,1946 рубля
10 украинских гривен
26,5968 рубля.
Экономика - Сегодня, 06:00 177
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