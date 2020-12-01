На КПВВ «Станица Луганская» оборудована вторая экспресс-лаборатория медцентра «Микротестлаб»
Медицинский центр «Микротестлаб» оборудовал уже вторую экспресс-лабораторию на КПВВ «Станица Луганская». Она расположена в сервисной зоне пункта пропуска в десяти метрах от ворот КПВВ. Теперь сдать тест на коронавирус еще удобнее.
Удобный сервис
Две экспресс-лаборатории, в которых делают ПЦР-тест в Станице Луганской оборудованы полностью для комфортного обслуживания клиентов. Можно в считанные минуты сдать тест на COVID-19 прямо в Станице Луганской. А сразу два пункта приема анализов — это отсутствие скопления людей. Поэтому нет никакой необходимости ехать, к примеру, в Северодонецк, чтобы пройти тестирование.
Результаты тестов в течение 12-24 часов вносятся в программу «Дій вдома», поэтому уже меньше чем через сутки вы сможете свободно передвигаться по территории Украины, решая свои дела, а не сидеть на самоизоляции две недели.
«Микротестлаб» — одна из лидирующих лабораторий на востоке Украины. Новейшее европейское оборудование и реактивы от лидеров производителей из Европы позволяет быстро и точно провести анализ и выдать результат. Результаты исследований нашей лаборатории подтверждены всеми необходимыми лицензиями не только в Украине, но и за рубежом.
Поэтому, если вы хотите в течение вашей поездки пересечь Украинскую границу, специалисты «Микротестлаб» переведут результаты вашего анализа на любой нужный язык.
Где нас найти?
Удобнее всего сдать тест на коронавирус в Станице Луганской в одном из двух пунктах приема. Если же ваш маршрут проходит через Северодонецк, Лисичанск или Рубежное, вы и там можете пройти тестирование и дождаться результатов теста на коронавирус в комфортных для себя условиях.
Телефон 066 920 27 03
Адреса:
КПВВ Станица Луганская - мобильный пункт приема анализов (справа от выхода из КПВВ).
Станица Луганская - 5-я Линия, 39. Центральная районная больница. Детская поликлиника, кабинет 22
Цените свое время! Проходите тестирование в «Микротестлаб»! Новости Региона - Сегодня, 07:00 171
Удобный сервис
Две экспресс-лаборатории, в которых делают ПЦР-тест в Станице Луганской оборудованы полностью для комфортного обслуживания клиентов. Можно в считанные минуты сдать тест на COVID-19 прямо в Станице Луганской. А сразу два пункта приема анализов — это отсутствие скопления людей. Поэтому нет никакой необходимости ехать, к примеру, в Северодонецк, чтобы пройти тестирование.
Результаты тестов в течение 12-24 часов вносятся в программу «Дій вдома», поэтому уже меньше чем через сутки вы сможете свободно передвигаться по территории Украины, решая свои дела, а не сидеть на самоизоляции две недели.
«Микротестлаб» — одна из лидирующих лабораторий на востоке Украины. Новейшее европейское оборудование и реактивы от лидеров производителей из Европы позволяет быстро и точно провести анализ и выдать результат. Результаты исследований нашей лаборатории подтверждены всеми необходимыми лицензиями не только в Украине, но и за рубежом.
Поэтому, если вы хотите в течение вашей поездки пересечь Украинскую границу, специалисты «Микротестлаб» переведут результаты вашего анализа на любой нужный язык.
Где нас найти?
Удобнее всего сдать тест на коронавирус в Станице Луганской в одном из двух пунктах приема. Если же ваш маршрут проходит через Северодонецк, Лисичанск или Рубежное, вы и там можете пройти тестирование и дождаться результатов теста на коронавирус в комфортных для себя условиях.
Телефон 066 920 27 03
Адреса:
КПВВ Станица Луганская - мобильный пункт приема анализов (справа от выхода из КПВВ).
Станица Луганская - 5-я Линия, 39. Центральная районная больница. Детская поликлиника, кабинет 22
Цените свое время! Проходите тестирование в «Микротестлаб»! Новости Региона - Сегодня, 07:00 171
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