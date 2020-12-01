Школьник нашел гранату на улице в Северодонецке

В Северодонецке школьник нашел на улице боевую гранату. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.Сегодня в 08.47 по спецлинии «102» поступило сообщение от учащегося одной из школ Северодонецка о том, что он нашел предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые изъяли гранату «РГД-5» с запалом.Полицией был проведен опрос жителей близлежащих домов, направленны запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия, направленные на установление лица, оставившего боеприпас.Новости Региона - Сегодня, 09:00 124