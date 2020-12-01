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ООН прокомментировала назначение Чубайса спецпредставителем президента

Sergey Сегодня, 09:3023Новости
ООН прокомментировала назначение Чубайса спецпредставителем президента
Фото: globallookpress.com
Секретариат ООН с нетерпением ждёт сотрудничества с Анатолием Чубайсом, назначенным специальным представителем президента России по связям с международными организациями. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает RT.
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«Мы ждём с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента России Владимира Путина по связям с международными организациями, — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

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Он подчеркнул, что Россия — ключевой партнёр ООН во всех сферах её работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития.
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Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность.
В Кремле отметили, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников президентской администрации.

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