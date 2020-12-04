Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.12.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 04.12.202009:00Киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Лозовое.Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия.