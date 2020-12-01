"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины

Фото: ReutersБолгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода, передает РИА Новости.вЃЈВ пятницу в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории соседней страны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией.вЃЈ"Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", - констатировал magina7.вЃЈ"Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались", - выразил мнение Skyspirit.вЃЈ"А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?", - задался вопросом paragraph39.вЃЈ"Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", - резюмировал Kerr Avon.