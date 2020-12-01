В Стамбуле задержали журналистов НТВ сроком на три дня

«Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, 3 декабря 2020 года, обнаружив, что они без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъёмка запрещены», — говорится в сообщении.

Фото: ReutersСрок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции продлён на три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции Стамбул, передает RT.вЃЈвЃЈПо распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлён на три дня.вЃЈОфициальное расследование продолжается.вЃЈРанее телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.