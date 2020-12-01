На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"

Фото: © МИД РФВ Днепропетровской области Украины разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", об этом сообщил местный "11 канал", передает РИА Новости.вЃЈИнцидент произошел в городе Новомосковск. Городской совет ветеранов передал 95-летнему ветерану войны Василию Волошко медаль, однако из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь Любовь.вЃЈЖенщина заявила, что "ее возмущению не было предела", поскольку сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является "преступлением против государства". При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию.вЃЈПредседатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил телеканалу, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью. Он добавил, что такие награды получили еще 14 ветеранов города, сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.вЃЈПри этом родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для "выяснения всех обстоятельств этого награждения".вЃЈВ июле СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области. В делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение кощунством на государственном уровне.