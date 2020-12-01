В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Фото: ReutersВ России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.вЃЈПредыдущий рекорд был 3 декабря — 28 145.вЃЈПятый день подряд от последствий заражения коронавирусом умирает более 500 человек — за сутки зафиксировали 508 летальных исходов (569 днем ранее). Выздоровели 27 644 пациента.вЃЈМосква, Санкт-Петербург и Подмосковье продолжают лидировать в списке регионов с наибольшим количеством выявленных носителей вируса. В столице зарегистрировали новый рекорд — 7993 случая (6868 накануне). В Петербурге, где власти ранее ужесточили ограничения на новогодние праздники, выявили 3726 заболевших, в Московской области — 1246.вЃЈМеньше всего заразившихся на Чукотке — два человека. Там же самый низкий темп прироста — 0,5 процента. Чуть быстрее — 0,6 процента — растет суточная заболеваемость в республиках Дагестан и Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.вЃЈОбщее число случаев COVID-19 выросло до 2 431 731. За время пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1,9 миллиона больных. Темп прироста удерживается на уровне 1,2 процента.вЃЈПо данным ВОЗ, в мире заразились уже более 64,6 миллиона человек, 1,5 миллиона пациентов умерли.вЃЈБольше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.