В«Скоро начнетсяВ»: зачем украинцы резко нарастили силы в Донбассе

Танки, БМП, зенитно-ракетные комплексы, ствольная и реактивная артиллерия — разведка ДНР и ЛНР отмечает, что Киев в последние недели активно усиливает позиции вдоль всего донбасского фронта. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ стянули к линии соприкосновения не менее 245 единиц тяжелого вооружения. В Донбассе всерьез опасаются, что власти Украины, насмотревшись на успешные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, решатся на военную авантюру и попытаются силой вернуть отделившиеся регионы, пишет РИА Новости.Украинские генералы, несомненно, тщательно следили за недавней войной в Закавказье. Анализировали действия азербайджанских и армянских войск, оценивали тактические и стратегические ходы сторон, скрупулезно изучали чужой боевой опыт. А поучиться там есть чему. Баку при поддержке Анкары продемонстрировал полное техническое превосходство над противником. Во многом — благодаря массовому применению ударных беспилотных летательных аппаратов. Защитникам Карабаха удалось лишь на короткий период нейтрализовать угрозу с воздуха, задействовав комплексы РЭБ. Однако азербайджанцы вскоре их подавили.В ВСУ и не думают скрывать, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе украинская армия тоже сделает ставку на современные дроны. У Киева есть шесть ударных турецких БПЛА «Байрактар ТБ-2» и несколько сотен высокоточных ракет к ним. В следующем году Украина намерена приобрести еще порядка 15 подобных беспилотников. Уже заявляли, что Турция решила открыть на Украине совместное предприятие по производству дронов. Так что ВСУ получат возможность наносить воздушные удары по целям в ДНР и ЛНР, не подвергая своих военнослужащих опасности.В конце ноября в Николаевской области прошли учения с отработкой боевого применения «Байрактаров». Ранее сообщали, что часть дронов перебросили под Краматорск. До Донецка от него — всего 80 километров по прямой. При этом утверждают, что боевой радиус ударных беспилотников — около 150 километров. Значит, «Байрактары», взлетая с краматорского аэродрома, смогут обстреливать столицу ДНР. Учитывая, что армии непризнанных республик оснащены современными комплексами ПВО не лучше, чем силы обороны Арцаха, ВСУ будут поражать цели практически безнаказанно.Специалисты Анкары уже обучают украинцев управлять дронами, однако в ВСУ интересуются не только турецкой техникой. На днях командование Воздушных сил Украины сообщило в соцсетях, что американцы предоставят несколько беспилотников MQ-9 Reaper. На учениях «Чистое небо» они проверят на прочность системы ПВО Украины, особенно на западных границах.Напомним, что армия Азербайджана вторглась в Карабах вскоре после совместных учений с Турцией. Тогда Анкара «забыла» на территории союзника несколько сотен военных специалистов. Переброска американских «Риперов» на Украину также может стать прелюдией к войне.Очевидно, при планировании операций в Донбассе генералы ВСУ учтут и азербайджанский опыт ведения наземной войны. Баку в недавнем конфликте сделал ставку на массированное наступление сразу по нескольким важным направлениям. Численное превосходство азербайджанских войск не позволило армянским силам парировать удары. Армия Арцаха ушла в глухую оборону, полностью отдав противнику стратегическую инициативу и не пытаясь организовать контратаку.ВСУ уже несколько недель стягивают к линии соприкосновения боевую технику и военнослужащих. Как сообщают представители ДНР в СЦКК, у линии фронта зафиксировали 245 единиц тяжелого вооружения: 142 танка, девять РСЗО «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибра от 100 до 203 миллиметров, семь зенитно-ракетных комплексов «Бук», а также несколько ПТРК. Украинские военные, вопреки минским договоренностям, размещают технику возле жилых домов. Так, на днях разведка ДНР выявила четыре ЗРК «Бук-М1» около железнодорожной станции в Артемовске, а также 24 танка Т-64 на улицах Константиновки и Красноармейска.Эта армада может двинуться в наступление по всему фронту в любой момент. Однако в непризнанных республиках это прекрасно понимают и активно готовятся к боям. Как рассказал журналистам подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в случае возобновления конфликта Киев получит достойный отпор.«При попытках наступления или других провокаций будет дан адекватный ответ, — подчеркнул эксперт. — Но в настоящее время украинская армия небоеспособна из-за нехватки офицеров. Набирают даже людей из вузов, которые оканчивали военные кафедры и не имеют боевого опыта. Кроме того, у ВСУ нет денег ни на восстановление старой военной техники, ни на покупку новой».Пока в Донбассе относительно тихо. Нарушения шаткого перемирия единичны. На днях киевские войска нанесли минометные удары по Веселому и Ленинскому, выпустив пять боеприпасов. В ЛНР силовики обстреляли Калиново-Борщеватое из ручного противотанкового гранатомета. Также под огнем ВСУ оказалось Молодежное. По мнению военнослужащих непризнанных республик, таким образом Киев прощупывает оборону ДНР и ЛНР. По их прогнозам, закипевшая по ту сторону фронта подготовка к активным боям завершится к началу февраля. Однако украинские генералы агрессивные намерения отрицают.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что «чисто военного решения» в Донбассе нет. По его словам, развязав войну в густонаселенном регионе, ВСУ нарушат международное гуманитарное право. Кроме того, по его словам, неизбежны большие потери. И возможно «вмешательство России».Подобное «миролюбие» главкома в Киеве многие рассматривают как его нежелание брать на себя ответственность за очередную военную авантюру. Украинские СМИ сообщали, что глава офиса президента Андрей Ермак посоветовал Владимиру Зеленскому уволить Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана, так как они затягивают подготовку к очередному наступлению в Донбассе. Возможно, новые люди на высоких постах будут более сговорчивыми.Андрей Коц